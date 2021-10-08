Печи Сударыня

Популярность тепловых печей обусловлена сложными погодными условиями в России, наличием недорогих материалов для печей и относительно низкой ценой топлива. Преимущества тепловых печей очевидны: простота использования (мы топим два раза в день), комфортный микроклимат, конструкция очага позволяет готовить пищу, высокая эффективность, долговечность и энергонезависимость.

Печь «СУДАРЫНЯ» надежна, проста, экономична и готова к самым жестким условиям эксплуатации, читать подробнее (отсутствие трещин на поверхности, осыпание штукатурки, отсутствие проблем с отбеливанием и т.д.).

В ней нет прямых кирпичей, все кирпичи имеют клиновидную форму, что делает ее более прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный нагрев по всей площади.

Фасонный дизайн основания плиты обеспечивает дополнительный отвод тепла от дна плиты (тепло не уходит к основанию).

Дымоудаление под плитой обеспечивается первичным воздухом через чугунную дверцу со стеклом и дополнительный канал вторичного воздуха в задней части плиты.

Стекло двери защищено от копоти благодаря регулируемому потоку воздуха.

Быстрый нагрев, высокая теплоемкость. Плиту можно разжигать дважды в день.

Детали печи

Равномерный нагрев

Круглая форма обеспечивает тепло по всей поверхности кастрюли. Основание стоит на чашках, поэтому тепло не проникает к основанию.

Прочный, без трещин

Ни один кирпич не является прямым, все кирпичи скреплены клиньями, что делает банную плиту прочной. Отсутствие трещин, отваливающейся штукатурки или проблем с побелкой

Нагревается в течение 60 минут

Быстрый нагрев, с подачей вторичного воздуха. Большая теплоемкость. Достаточно для двух костров в день.

Система прозрачного стекла

Стекло защищено от копоти и дыма благодаря специальной конструкции заслонки топки.

Простая установка без пыли и грязи

Установка в течение 1-2 дней. В инструкции четко описана сборка шаг за шагом. Все детали распилены, пронумерованы и готовы к укладке.

Эффект камина

Треск дерева и завораживающий звук огня

Здоровые блюда из духовки

Конструкция топки позволяет готовить прямо на углях, как в русской печи.