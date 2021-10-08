Печи Сударыня

Натуральная черепица — так принято называть черепицу, основным компонентом которой является обожженная глина. Необычайная прочность и устойчивость материала к воздействию воды была замечена давно, благодаря чему натуральная черепица популярна и по сей день. Помимо керамической черепицы, концепция натуральной черепицы включает в себя также цементнопесчаную черепицу. Подробнее о преимуществах этого типа кровли вы можете прочитать в этой статье blagosvit.com.ua/ceramic. Содержание 1 Специфика производства керамической плитки 2 Преимущества и недостатки керамической плитки 3 Виды керамической плитки Специфика производства керамической плитки Керамическая плитка изготавливается путем обжига состава из глины, а естественный цвет готовых изделий — кирпично—красно—коричневый. Однако это не означает, что керамическая плитка может быть только такого цвета. Используемые методы обработки влияют на выбор материала. Плитка покрывается смесью глины и минеральных порошков для получения желаемого оттенка и укрепления исходного материала. Состав наносится на плитку перед обжигом. Плиточное остекление схоже по технологии, но отличается по составу. Такая плитка имеет глянцевый блеск и дополнительно защищена от проникновения влаги в поры. Цементнопесчаная черепица отличается от технологии, используемой для производства глиняной черепицы. Состав не подвергается обжигу, что значительно снижает стоимость материала. Плитка получает свою прочность и необходимые свойства во время гидратации цемента. В этом случае цементнопесчаная черепица укладывается в два этапа: сначала на стадии смешивания добавляется пигмент, а затем готовая черепица окрашивается специальной краской. В результате цвет цементнопесчаной черепицы может быть любым, но наиболее распространенными являются оттенки красного, серого, черного и зеленого. Преимущества и недостатки керамической плитки К преимуществам керамической плитки относятся: Длительный срок службы. Помимо своих технических свойств, глиняная черепица сохраняет свой привлекательный внешний вид на протяжении десятилетий. Устойчивость к климатическим изменениям. Все атмосферные явления не страшны черепице, она не горит на солнце, ее не деформирует ветер, она не трескается от мороза, не течет от сырости. Микропазы обеспечивают естественную вентиляцию крыши, что предотвращает образование грибков и плесени. Этот невоспламеняющийся материал устойчив к палящему солнцу и пожаробезопасен. Обладая высокой звуко— и теплоизоляцией, черепица защищает жильцов дома от шума дождя по крыше и сохраняет тепло. Ремонт керамической плитки прост и доступен каждому: поврежденную часть можно легко удалить и заменить новой. Однако важно учитывать недостатки керамической плитки, прежде чем выбрать этот материал. Из—за своего веса керамическая плитка сложнее в укладке. Для того чтобы основание выдержало нагрузку, необходимы дополнительные вспомогательные элементы и усиленная обрешетка. Укладка плитки требует правильной последовательности работ и определенного мастерства. Из—за веса материала безопаснее вызвать бригаду специалистов для выполнения кровельных работ, что предполагает более высокую стоимость. Не забывайте, что сама черепица стоит дороже своих металлических аналогов. Виды керамической плитки Существует 3 вида керамической плитки: малого формата, среднего формата и большого формата. Большой формат используется для сокращения времени, необходимого для монтажа кровли на большой площади, малый формат, наоборот, будет выглядеть лучше и эстетичнее. Их принято делить на типы в зависимости от структурных характеристик керамической плитки: Плоская керамическая плитка. Его называют «бобровым хвостом» из—за характерной формы. Плитки укладываются с нахлестом, швы каждого ряда скрываются под верхними рядами. Канавка для керамической плитки. Соединение отдельных плиток осуществляется с помощью специальных пазов, которые прочно удерживают соседние фрагменты вместе. Керамическая плитка. Он изогнут и уложен в два ряда: нижние ряды лежат вогнутой стороной наружу, а верхние, наоборот, вогнутой стороной вверх, со смещением так, чтобы изгиб соприкасался….
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